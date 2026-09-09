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Адвокат Баранов: автоподставу с ребёнком могут признать групповым мошенничеством

Адвокат Баранов: автоподставу с ребёнком могут признать групповым мошенничеством

Адвокат, управляющий партнёр Московской коллегии адвокатов «Бревис» Игорь Баранов заявил, что инсценировка ДТП с участием женщины с детской коляской при доказанном предварительном сговоре может быть квалифицирована как мошенничество, совершённое группой лиц.

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