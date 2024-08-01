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Родниной и Тарасовой похвалившим Олимпиаду в Париже, припомнили все былые грешки

Родниной и Тарасовой похвалившим Олимпиаду в Париже, припомнили все былые грешки

Фото: championat.com В России не утихают споры и обсуждения после церемонии открытия XXXIII Олимпийских игр в Париже, которая состоялось на днях.

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Комментарии
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Сергей Семенов
Всё вполне логично, олимпиада для нетрадиционно ориентированных, соответственно и шоу в этом стиле. Ну и естественно &quot;не таким&quot; это очень понравилось.
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15 час.
Сергей Федотов
Да и Губерниев хорош. Где-то здесь его недавно назвали крикливым куколдом. Присоединяюсь  к этому мнению. Моральный урод.
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12 час.
ВП
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