Фото: championat.com В России не утихают споры и обсуждения после церемонии открытия XXXIII Олимпийских игр в Париже, которая состоялось на днях.
Родниной и Тарасовой похвалившим Олимпиаду в Париже, припомнили все былые грешки
Комментарии
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Сергей Семенов
Всё вполне логично, олимпиада для нетрадиционно ориентированных, соответственно и шоу в этом стиле. Ну и естественно "не таким" это очень понравилось.
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15 час.
Сергей Федотов
Да и Губерниев хорош. Где-то здесь его недавно назвали крикливым куколдом. Присоединяюсь к этому мнению. Моральный урод.
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12 час.
ВП
Владимир Поняев
...ДВЕ ТВАРИ...И.----ДВА ПРЕДАТЕЛЯ... . ВОН - ...ПРОСТИТУТКА роднина ИЗ госдумы... . ТАРАСОВУ ПИНКОМ ИЗ СТРАНЫ... .
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7 мин.
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