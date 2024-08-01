Родниной и Тарасовой похвалившим Олимпиаду в Париже, припомнили все былые грешки

Сергей Семенов Всё вполне логично, олимпиада для нетрадиционно ориентированных, соответственно и шоу в этом стиле. Ну и естественно "не таким" это очень понравилось.

Сергей Федотов Да и Губерниев хорош. Где-то здесь его недавно назвали крикливым куколдом. Присоединяюсь к этому мнению. Моральный урод.