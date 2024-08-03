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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Шевченко: «У СКА было 39 игроков на тренировке. Хоккеисты переживают, но Ротенберг не признает проблему и рассказывает, что могут быть травмы»

Вчера журналист посетил тренировку клуба из Санкт-Петербурга. «Многие переживают об игровом времени, которое будет у них в сезоне, все осознают проблему с перекомплектованием в СКА.

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