В Смоленске придумали новые способы выращивания льна и клевера

Смоленские агрономы получили три патента на методы повышения урожайности Специалисты Смоленской ГСХА провели исследования в области агрономии и селекции, которые призваны улучшить ведение сельского хозяйства не только в нашем регионе, но и в России в целом.
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