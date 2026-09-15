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Международная ресторанная премия WHERETOEAT INTERNATIONAL открывает новый сезон

Международная ресторанная премия WHERETOEAT INTERNATIONAL открывает новый сезон

По традиции, будут отмечены лучшие рестораны и бары, а также самые значимые специалисты гастрономической индустрии.

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