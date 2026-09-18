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Военное обозрение

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FT призывает армии Запада догонять Украину по использованию ИИ

FT призывает армии Запада догонять Украину по использованию ИИ

Говорят, использование ИИ в боевых операциях приносит всё больше пользы тем, кто такое использование практикует.

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