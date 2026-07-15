Трамп: Путин готов к сделке по Украине, и она будет заключена скоро

В Белом доме считают, что конфликт на Украине может завершиться до конца срока Трампа.Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News выразил уверенность в том, что российский лидер Владимир Путин готов к заключению соглашения по украинскому урегулированию, и произойдёт это в ближайшее время.