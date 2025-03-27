«Будет сложно»: китайский астролог дала прогноз для всех знаков на апрель

Маргарита Богатова рассказала о сложностях второго весеннего месяца. 123RF/legion-media.ruКитайский астролог Маргарита Богатова представила гороскоп для всех знаков на апрель, основанный на системе «Бацзы», что переводится как «Восемь иероглифов судьбы».