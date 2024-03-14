Захарова ответила на претензии МИД Молдавии, связанные с выборами

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ Создание условий для голосования гражданам РФ на территории Приднестровья не является нарушением норм и принципов международного права, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос радио Sputnik.