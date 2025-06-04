Ефимов: в Южном Тушине построят новый колледж

Колледж появится в Южном Тушине рядом с Волоколамским шоссе. Власти уже внесли изменения в правила землепользования и застройки для реализации этого проекта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.