Зеленский пригрозил «жёстко ответить» России, если удары по мостам продолжатся

Глава киевского режима Зеленский угрожает «жестко ответить» России, если ВС РФ выведут из строя мосты через Днепр.
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