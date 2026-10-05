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Зеленский пригрозил «жёстко ответить» России, если удары по мостам продолжатся

Зеленский пригрозил «жёстко ответить» России, если удары по мостам продолжатся

Глава киевского режима Зеленский угрожает «жестко ответить» России, если ВС РФ выведут из строя мосты через Днепр.

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