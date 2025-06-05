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Царьград

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Покажем, кто тут главный. Россия перенесла учения на Балтике на месяц вперёд. Немцы вздрогнули

Покажем, кто тут главный. Россия перенесла учения на Балтике на месяц вперёд. Немцы вздрогнули

Военные корабли Балтийского флота вышли на месяц раньше для проведения морских маневров в акватории Балтики.

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