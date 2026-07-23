Встреча Лаврова и Рубио продлилась 35 минут: стороны не стали делать заявления – близок ли мир между Россией и Украиной?

Переговорный процесс по вине украинской стороны остается в тупике. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Госдепа США Марко Рубио провели 35-минутные переговоры в Маниле на полях саммита АСЕАН.
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