Встреча Лаврова и Рубио продлилась 35 минут: стороны не стали делать заявления – близок ли мир между Россией и Украиной?

ВМ

Владимир Моргунов

Как всегда-ни о чем с нулевым КПД. Наш все на дух напирал, их-не было никакого духа !!! ЗАДОЛБАЛИ ДОЛДБОДЯТЕЛЫ ???..ВОТ ПРИЕДЕТ БАРИН (ДЕДУШКА ДО), БАРИН ГА РАССУДИТ...