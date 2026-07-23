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Встреча Лаврова и Рубио продлилась 35 минут: стороны не стали делать заявления – близок ли мир между Россией и Украиной?

Встреча Лаврова и Рубио продлилась 35 минут: стороны не стали делать заявления – близок ли мир между Россией и Украиной?

  Переговорный процесс по вине украинской стороны остается в тупике. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Госдепа США Марко Рубио провели 35-минутные переговоры в Маниле на полях саммита АСЕАН.

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Комментарии
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Misha Glusch
нашел дружка себе...
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1 м.
ВераВерная
Ну, поговорить-то можно, конечно...
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1 м.
ВМ
Владимир Моргунов
Как всегда-ни о чем с нулевым КПД. Наш все на дух напирал, их-не было никакого духа !!! ЗАДОЛБАЛИ ДОЛДБОДЯТЕЛЫ ???..ВОТ ПРИЕДЕТ БАРИН (ДЕДУШКА ДО), БАРИН ГА РАССУДИТ...
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1 м.