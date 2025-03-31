НХЛ обновила соцсети в честь Овечкина

Национальная хоккейная лига (НХЛ) обновила логотипы в своих социальных сетях в честь российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, который пытается побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.
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