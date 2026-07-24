Льюис Хэмилтон: Антонелли не выглядел неудержимым в Спа

Льюис Хэмилтон: Антонелли не выглядел неудержимым в СпаFerrariСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон считает, что Ferrari действительно могла побороться за победу на Гран При Бельгии, поскольку Кими Антонелли был не настолько «неудержим», как обычно.