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Льюис Хэмилтон: Антонелли не выглядел неудержимым в Спа

Льюис Хэмилтон: Антонелли не выглядел неудержимым в Спа

Льюис Хэмилтон: Антонелли не выглядел неудержимым в СпаFerrariСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон считает, что Ferrari действительно могла побороться за победу на Гран При Бельгии, поскольку Кими Антонелли был не настолько «неудержим», как обычно.

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