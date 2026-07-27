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Представлен 32-дюймовый LG толщиной менее 2 см со встроенным аккумулятором, которого хватает на 10 часов

Представлен 32-дюймовый LG толщиной менее 2 см со встроенным аккумулятором, которого хватает на 10 часов

Он основан на технологии электронных чернил E-inkКомпания LG представила 32RS1Q-B, 32-дюймовый дисплей на основе электронной бумаги и технологии электронных чернил E-ink, который работает под управлением операционной системы WebOS.

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