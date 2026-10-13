По его словам, некоторые записи обучения выглядят так, будто ИИ отчаянно пытается ответить под угрозой наказания Илон Маск рассказал, что некоторые записи процесса обучения новых версий Grok производят на него тревожное впечатление.
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