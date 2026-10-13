iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

«Пытать суперинтеллект — не лучшая затея. Он может захотеть отомстить». Маск сравнил обучение Grok с пытками ИИ и пообещал изменить подход к тренировке нейросети

«Пытать суперинтеллект — не лучшая затея. Он может захотеть отомстить». Маск сравнил обучение Grok с пытками ИИ и пообещал изменить подход к тренировке нейросети

По его словам, некоторые записи обучения выглядят так, будто ИИ отчаянно пытается ответить под угрозой наказания Илон Маск рассказал, что некоторые записи процесса обучения новых версий Grok производят на него тревожное впечатление.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым