Система электроснабжения британского танка «Чифтен» Продолжаем серию публикаций отчётов по испытаниям и детальным исследованиям британского танка «Чифтен» Мк.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Система электроснабжения британского танка «Чифтен» Продолжаем серию публикаций отчётов по испытаниям и детальным исследованиям британского танка «Чифтен» Мк.
Свежие комментарии