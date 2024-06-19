"Общественное": во Львове раздались взрывы

Взрывы произошли во Львове. Об этом сообщает украинское издание "Общественное". В ночь на 19 июня воздушная тревога была объявлена в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях Украины.
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