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"Общественное": во Львове раздались взрывы

"Общественное": во Львове раздались взрывы

Взрывы произошли во Львове. Об этом сообщает украинское издание "Общественное". В ночь на 19 июня воздушная тревога была объявлена в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях Украины.

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