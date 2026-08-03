В США заявили о связанном с Одессой парадоксе

Россия может контролировать Украину без взятия под контроль Одессы и других черноморских портов. О парадоксе заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works «Достаточно просто все перекрыть, чтобы в нее ничего не входило и из нее ничего не выходило.