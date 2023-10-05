Глава разработки российского движка Nau Engine рассказал, сколько студий допуст...

Глава разработки российского движка Nau Engine рассказал, сколько студий допустят к альфа-тестированию и где пригодится движок, кроме игрРуководитель разработки российского движка Nau Engine Александр Мясищев в интервью РБК рассказал о его бюджете, тестировании, схеме распространения и возможностях применения за пределами игр.
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