О самых современных технологиях в строительстве, энергоэффективности и экологичности современного жилья и о том, как построить умный город, беседуем с генеральным директором АО СЗ «Рублево-Архангельское» (проект «СберСити») Андреем Лихачевым — Насколько для современного российского девелопмента важны вопросы энергоэффективности и ресурсосбережения? — Это чрезвычайно важные вопросы.