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Андрей Лихачев, «СберСити» — о том, что такое экологичное строительство

О самых современных технологиях в строительстве, энергоэффективности и экологичности современного жилья и о том, как построить умный город, беседуем с генеральным директором АО СЗ «Рублево-Архангельское» (проект «СберСити») Андреем Лихачевым — Насколько для современного российского девелопмента важны вопросы энергоэффективности и ресурсосбережения? — Это чрезвычайно важные вопросы.

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