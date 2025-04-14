Саудовская Аравия покидает глобальный нефтяной рынок

Котировки на нефть продолжают снижаться и поводов расти пока не предвидится. Более того, ОПЕК+ ускоряет рост добычи нефти, собираясь добавить в мае 411 тысяч баррелей в день.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Из десяти бригад нормально вышли только две»: боевик рассказал об огромных потерях ВСУ в курской авантюре Зеленского
- Свидетели привели подробности, как летчик сбитого над Сумской областью F-16АМ ВСУ пытался спастись
- Снарядный завод и сборочная оптоволоконных дронов: российские ракетчики накрыли сразу два предприятия ВСУ
Свежие комментарии