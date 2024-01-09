Квартирный вопрос. Опыт одной советской семьи

Ирина52 Ничего подобного. Все жильцы общежитий для работников стояли на очереди. Но ждать надо было долго.Однако НАПОМИНАЮ: страну ДВАЖДЫ пришлось отстраивать после ДВУХ МИРОВЫХ ВОЙН, а затем пошел рост рождаемости и начался цикл расширения для тех, кто УЖЕ имел жилье. В ЭТИХ условиях рассуждать о ЛЕГКОСТИ жилья для каждого - ДЕМАГОГИЯ. Что же касается 90-х: МЫ получили НЕ КВАРТИРЫ, а обязанность содержать и их, и многоквартирные дома на свои гроши, вплоть до капитального ремонта.

Ирина52 Если бы не жилье, построенное в СССР, большинство из нас жило бы в землянках либо просто вымерло, как мамонты. В нашем климате на скамейке, как в Калифорнии, зимой ночевать не будешь... Это - ПРАВДА. Остальное - ДЕМАГОГИЯ.