Не знаю, насколько поможет в развернувшейся дискуссии по квартирному вопросу опыт моей семьи, но, мне кажется, что он довольно типичен, ибо вокруг меня всегда жили соседи, одноклассники, друзья с абсолютно идентичными историями.
Квартирный вопрос. Опыт одной советской семьи
Комментарии
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Ирина52
Ничего подобного. Все жильцы общежитий для работников стояли на очереди. Но ждать надо было долго.Однако НАПОМИНАЮ: страну ДВАЖДЫ пришлось отстраивать после ДВУХ МИРОВЫХ ВОЙН, а затем пошел рост рождаемости и начался цикл расширения для тех, кто УЖЕ имел жилье. В ЭТИХ условиях рассуждать о ЛЕГКОСТИ жилья для каждого - ДЕМАГОГИЯ. Что же касается 90-х: МЫ получили НЕ КВАРТИРЫ, а обязанность содержать и их, и многоквартирные дома на свои гроши, вплоть до капитального ремонта.
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8 час.
Ирина52
Если бы не жилье, построенное в СССР, большинство из нас жило бы в землянках либо просто вымерло, как мамонты. В нашем климате на скамейке, как в Калифорнии, зимой ночевать не будешь... Это - ПРАВДА. Остальное - ДЕМАГОГИЯ.
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8 час.
Зинаида Моисеева
Люди добрыееееее! Кто из СССР------ все с жильем! А вот после------" бесплатный сыр---- лишь только в мышеловке!" Совсем, ничего бесплатного---- ни- ко- му! Чиновники---- у них и так--- ворованных денег дохрена! ХорОмы у всех!
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7 час.
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