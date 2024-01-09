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Медвежий угол

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Квартирный вопрос. Опыт одной советской семьи

Квартирный вопрос. Опыт одной советской семьи

Не знаю, насколько поможет в развернувшейся дискуссии по квартирному вопросу опыт моей семьи, но, мне кажется, что он довольно типичен, ибо вокруг меня всегда жили соседи, одноклассники, друзья с абсолютно идентичными историями.

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Комментарии
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Ирина52
Ничего подобного. Все жильцы общежитий  для работников стояли на очереди. Но ждать надо было долго.Однако  НАПОМИНАЮ: страну ДВАЖДЫ  пришлось отстраивать после ДВУХ МИРОВЫХ ВОЙН, а затем  пошел рост рождаемости и начался цикл расширения для тех, кто УЖЕ имел жилье. В ЭТИХ условиях рассуждать о ЛЕГКОСТИ жилья для каждого - ДЕМАГОГИЯ. Что же касается 90-х: МЫ получили НЕ КВАРТИРЫ, а обязанность содержать и их, и  многоквартирные дома на свои гроши, вплоть до капитального ремонта.
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8 час.
Ирина52
Если бы не жилье, построенное в СССР, большинство из нас жило бы в землянках либо просто вымерло, как мамонты. В нашем климате на скамейке, как в Калифорнии, зимой ночевать не будешь... Это - ПРАВДА. Остальное - ДЕМАГОГИЯ.
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8 час.
Зинаида Моисеева
Люди добрыееееее! Кто из СССР------ все с жильем! А вот после------&quot; бесплатный сыр---- лишь только в мышеловке!&quot; Совсем, ничего бесплатного---- ни- ко- му! Чиновники---- у них и так--- ворованных денег дохрена! ХорОмы у всех!
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7 час.

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