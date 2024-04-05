В Барнауле хотят отменить концерт рэпера Xolidayboy

Минкульт Алтайского края порекомендовал отменить выступление артиста из-за "общественного резонанса" Министерства культуры Алтайского края порекомендовало организаторам концерта Xolidayboy (настоящее имя Иван Минаев) отменить его выступление в Барнауле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии