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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле хотят отменить концерт рэпера Xolidayboy

В Барнауле хотят отменить концерт рэпера Xolidayboy

Минкульт Алтайского края порекомендовал отменить выступление артиста из-за "общественного резонанса" Министерства культуры Алтайского края порекомендовало организаторам концерта Xolidayboy (настоящее имя Иван Минаев) отменить его выступление в Барнауле.

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