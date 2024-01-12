Гладков заявил, что ни одно предприятие Белгородской области не закрылось из-за обстрелов

Все предприятия Белгородской области продолжают работать, несмотря на обстрелы региона со стороны ВСУ, сообщил журналистам губернатор области Вячеслав Гладков на полях Международной выставки-форума "Россия".
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