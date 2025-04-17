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62ИНФО | Новости Рязани

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Четыре улицы остались без холодной воды 17 апреля в Рязани

Четыре улицы остались без холодной воды 17 апреля в Рязани

Ограничение связано с проведением ремонта на водопроводе. Ресурса не будет с 9:30 до 17:00 по следующим адресам: улицы Дзержинского в доме № 62 корпус1; Пушкина в доме № 38; Стройкова в доме № 11 и Макаренко в домах №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46 корпус 1.

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