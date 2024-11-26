Пентагон официально подтвердил разрешение Украине на удары вглубь России

Разрешение, выданное американскими властями Украине на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории подтвердил официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер во вторник подтвердил 26 ноября журналистам на брифинге.
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