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Российские дроны превратились в кошмар украинской армии

Российские дроны превратились в кошмар украинской армии

От дронов на оптоволокне, которые применяют ВС РФ, практически невозможно защититься. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил, секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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