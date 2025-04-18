Российские дроны превратились в кошмар украинской армии

От дронов на оптоволокне, которые применяют ВС РФ, практически невозможно защититься. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил, секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».