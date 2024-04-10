Сколько стоит владение EVOLUTE в Москве

Расходы на эксплуатацию электрокаров EVOLUTE за пять лет исчисляются миллионами рублей. Маркетинговое агентство НАПИ (Национальное Агентство Промышленной Информации) проанализировало стоимость владения электромобилей EVOLUTE I-SKY, I-JOY и I-PRO в Москве при среднем ежегодном пробеге 20 тысяч километров.
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