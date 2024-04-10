Клаксон
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Клаксон

29 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид
    Какие 3% ? Полно их на дорогах, выйди на улицу.Сколько в России ...
  • Леонид Ла Рошель
    До 2000 года машины делали для людей, а позже стали делать для автосервисов. За 8 лет наздил на 940-ой Вольвухе почти...Продается Volvo 7...
  • Леонид Ла Рошель
    Прям вижу - Дальний Восток бросает япошек и массово пересаживается на продукцию АвтоТаза - сервиса нет, запчастей нет...Новая LADA VESTA ...

Сколько стоит владение EVOLUTE в Москве

Сколько стоит владение EVOLUTE в Москве

Расходы на эксплуатацию электрокаров EVOLUTE за пять лет исчисляются миллионами рублей. Маркетинговое агентство НАПИ (Национальное Агентство Промышленной Информации) проанализировало стоимость владения электромобилей EVOLUTE I-SKY, I-JOY и I-PRO в Москве при среднем ежегодном пробеге 20 тысяч километров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх