Диалог между религиями: как Рустам Минниханов рассказал Папе Франциску о Казанской иконе

Сегодня скончался Папа Римский Франциск. Руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова вспомнила его встречу с Рустамом Миннихановым, которая произошла в 2022 году во время визита лидера республики в Бахрейн для участия в форуме «Значение диалога между религиями».