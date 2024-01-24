Хуситы отреагировали на создание европейской коалиции в Красном море

В йеменском проиранском движении «Ансар Аллах» (хуситы) связывают решение Евросоюза (ЕС) о начале собственной миссии по защите судоходства в Красном море от атак со стороны Йемена с прямым давлением США, нацеленным на втягивание других стран в конфликт.
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