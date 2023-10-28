Путин выразил соболезнования Токаеву из-за аварии на шахте в Караганде

Соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с аварией на шахте в Караганде, повлекшей гибель шахтеров, выразил президент России Владимир Путин, сообщила 28 октября пресс-служба Кремля.
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