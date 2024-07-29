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Врио губернатора Смирнов: над Курской областью за ночь сбили 19 беспилотников

Врио губернатора Смирнов: над Курской областью за ночь сбили 19 беспилотников

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что падение осколков от сбитых беспилотников было зафиксировано в Курском, Пристенском, Солнцевском, Золотухинском, Суджанском и Поныровском районах.

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