Врио губернатора Смирнов: над Курской областью за ночь сбили 19 беспилотников

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что падение осколков от сбитых беспилотников было зафиксировано в Курском, Пристенском, Солнцевском, Золотухинском, Суджанском и Поныровском районах.