«Билеты до Москвы от 800 тысяч рублей», — Айза Анохина не может вернуться в Москву

Популярная российская певица Айза Анохина в недавнем времени улетела на Шри-Ланку. К сожалению, сейчас девушка столкнулась с непредвиденными обстоятельствами в виде подорожания цен на обратные рейсы.
Популярные статьи
- Поплавская о тех, кто перестал с ней общаться из-за политических взглядов: «Живут на наворованные деньги и брызжут слюной, глядя на работающих россиян»
- Лобода в истерике из-за попадания в нежелательный список звезд Украины: «Мне плевать на ваши списки!»
- Стало известно, где на самом деле находится Вера Брежнева
Свежие комментарии