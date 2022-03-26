Popcaketv

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«Билеты до Москвы от 800 тысяч рублей», — Айза Анохина не может вернуться в Москву

«Билеты до Москвы от 800 тысяч рублей», — Айза Анохина не может вернуться в Москву

Популярная российская певица Айза Анохина в недавнем времени улетела на Шри-Ланку. К сожалению, сейчас девушка столкнулась с непредвиденными обстоятельствами в виде подорожания цен на обратные рейсы.

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