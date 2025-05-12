"Не Трус". Почему 24-летнего Георгия Вицина не призвали на фронт, как остальных? О судьбе актёра во время войны

Сцена в больнице под Баку была такой же, как и сцена в загородном клубе. Полоски бумаги развевались на потолке, заслоняя свет из окон, а за кулисами в воздухе витал запах сырой земли и керосина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Впервые с помощью данных телескопа NASA NICER (Neutron star Interior Composition Explorer), установленного на Международной космической станции, и других космических миссий астрономам удалось составить подробную карту физической среды загадочных рентгенов
- Бессмертный полк на Пикабу
- С Днём Великой Победы!
Свежие комментарии