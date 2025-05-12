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"Не Трус". Почему 24-летнего Георгия Вицина не призвали на фронт, как остальных? О судьбе актёра во время войны

"Не Трус". Почему 24-летнего Георгия Вицина не призвали на фронт, как остальных? О судьбе актёра во время войны

﻿﻿Сцена в больнице под Баку была такой же, как и сцена в загородном клубе. Полоски бумаги развевались на потолке, заслоняя свет из окон, а за кулисами в воздухе витал запах сырой земли и керосина.

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