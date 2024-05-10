Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Дмитрий Шершов
    не телевидение а дерьмо, котое смотрят только там, где нет интернетаПосле устроенной ...
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    Дурочка иди проспись. Или пойди протри иконку с ликом Роджерса.Не ЦИПСО, не!

ДаёшРивалюцию! ТиперьПатамуштаМигранты!

ДаёшРивалюцию! ТиперьПатамуштаМигранты!

Качнутьрашку ну хоть на чём-нибудь!!! Не вышло на А-ааа Весьмирпротифнас, Мыгаладаим!!! Не получилось на ВиздеПридатили!!! Тоже не сыграло противостояние «нью-белых» с «нью-красными» и попытка размусолить национальную карту внутри.

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