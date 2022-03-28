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Кендрик Перкинс: «Если «Лейкерс» не пройдут в плей-офф, они станут одним из самых больших разочарований в истории НБА»

Чемпион НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс раскритиковал «Лейкерс» за то, что команда находится на грани непопадания в плей-офф.

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