Царьград

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США занервничали: Москву попросили соблюдать Венскую конвенцию при допросе американских дипломатов

США занервничали: Москву попросили соблюдать Венскую конвенцию при допросе американских дипломатов

Госдепартамент призвал Россию уважительно относиться к дипломатам, вызванным на допрос.Накануне ФСБ задержало гражданина России Роберта Шонова, подозреваемого в сборе и передаче сотрудникам американской дипмиссии конфиденциальной информации.

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