Татьяна Тарасова высказала свое мнение по поводу отсутствия Валиевой на Спартакиаде

Буквально вчера завершились соревнования по фигурному катанию среди юношей и девушек. На льду выступили сильнейшие чемпионы России, в том числе Марк Кондратюк, Александр Самарин, Аделия Петросян, Анна Фролова и другие.
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