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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Электрический человекоподобный робот Boston Dynamics Atlas в костюме Санта-Клауса вп...

Электрический человекоподобный робот Boston Dynamics Atlas в костюме Санта-Клауса вп...

Электрический человекоподобный робот Boston Dynamics Atlas в костюме Санта-Клауса впервые сделал сальто назадВесной этого года Boston Dynamics отказалась от использования гидравлики в конструкции человекоподобных роботов и перешла на полностью электрический привод.

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