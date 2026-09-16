Глава киевского режима Украины Владимир Зеленский заявил, что речи о победе в конфликте не шло с самого начала боевых действий.
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