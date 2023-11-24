В больницах появились робокошки. Это сервисные боты-помощники

Московские больницы внедряют роботов-курьеров для помощи врачам и пациентамТри московские больницы приступили к реализации экспериментальной программы по использованию роботов-курьеров, ласково названных «робокотами» за внешний вид с кошачьими ушами и глазами.
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