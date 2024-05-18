Жительницу Башкортостана привлекут к уголовной ответственности за предоставление фальшивой справки о доходах

Отделом дознания ОМВД России по городу Нефтекамску окончено расследование по уголовному делу, возбужденному по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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