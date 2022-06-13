Popcaketv

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Окончательно и бесповоротно. Чонгук признался Тэхену, что улетает из Кореи вместе с дочкой и ее матерью

Окончательно и бесповоротно. Чонгук признался Тэхену, что улетает из Кореи вместе с дочкой и ее матерью

Чонгук (Jungkook) из BTS вынужден преодолевать много трудностей. Так случилось, что еще с детского возраста мальчик взвалил на себя большую ответственность и в то время, пока его сверстники развлекались во дворе, катались на велосипедах и играли в компьютерные игры, Золотой Макнэ совершенствовал навыки в музыкальной индустрии, всем сердцем желал попасть в хороший музыкальный лейбл, а придя в BigHit, сделал все возможное, чтобы каждая секунда его жизни была продуктивной и полезной для группы.

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