Скончалась легендарная олимпийская чемпионка Галина Зыбина

Зыбина была награждена медалью «За оборону Ленинграда».фото: vk.com/kfisspb--> Олимпийская чемпионка, жительница блокадного Ленинграда Галина Зыбина умерла в возрасте 93 лет, сообщает пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.
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