ЕДОД 2024. В рамках Единого дня открытых дверей амбассадоры ФП «Профессионалитет», обучающиеся и преподаватели...

ЕДОД 2024В рамках Единого дня открытых дверей амбассадоры ФП «Профессионалитет», обучающиеся и преподаватели Симферопольского автотранспортного техникума базовой организации образовательно-производственного центра (кластера) «Транспорт и дорожное хозяйство Республики Крым» провели для школьников и их родителей мастер-классы и решение про.
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