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Культуромания

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На конкурс «Новая татарская пьеса» поступило 110 пьес

На конкурс «Новая татарская пьеса» поступило 110 пьес

Завершился прием пьес на конкурс «Новая татарская пьеса — 2026», сообщает Министерство культуры Татарстана.

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