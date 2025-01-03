Bugatti выпустила гараж с прозрачной стеной

Хорошая новость для всех читателей «За рулем», владеющих автомобилями французской марки Bugatti. Если вы озабочены тем, что при покупке своей ласточки вы вложили около 500 тысяч евро в опции, но остались не в достаточной степени удовлетворены, производитель идет вам на помощь.