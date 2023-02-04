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Российский сенатор Пушков: Германия и весь мир знают, кто на самом деле подорвал «Северные потоки»

Российский сенатор Пушков: Германия и весь мир знают, кто на самом деле подорвал «Северные потоки»

ФРГ и весь мир знают, кто на самом деле подорвал газопроводы «Северный поток». Соответствующую точку зрения выразил представитель российского Совета Федерации Алексей Пушков.

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